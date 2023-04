SRBIN POČINIO HOROR, SILOVAO ĆERKU VIŠE OD 140 PUTA: Pred sudijom progovorio o odnosu sa ženom, pa izneo JEZIVU ODBRANU!

Taksista i slikar koji živi u Švajcarskoj optužen je da je u martu 2018. više puta silovao svoju tada 16-godišnju ćerku u vikendici u Srbiji. I nakon povratka u Vintertur, nastavio je da je seksualno zlostavlja, prema optužnici on je to učinio oko 140 puta.

Vrhovni sud je potvrdio prvobitnu presudu Okružnog suda i zlostavljač je kažnjen na 10 godina zatvora!

Okružni sud u Vinterturu osudio je čoveka na deset godina zatvora i 15 godina izgnanstva u novembru 2021. Time je sud prevazišao zahtev tužioca, koji je zatražio kaznu od osam godina za incest, silovanje, seksualni napad i druga krivična dela.

Osumnjičeni se žalio na presudu i predmet je u sredu održan u Vrhovnom sudu.

- Nevin sam, sve je izmišljeno - rekao je on na pitanje sudije. On je istakao kako želi da zna zašto je ćerka želela da izmisli ove optužbe.

- Bio sam strog u vaspitanju i nisam dovoljno vodio računa o njima. Imao sam aferu i sa svojom snajom.To je zatrovalo atmosferu u porodici. Protiv mene je bila skovana zavera. Tvoj dečko i moja sada razvedena žena su izmanipulisali tobom da bi me se otarasili - rekao je optuženi u sudnici.

Optuženi muškarac je i pre ovog gnusnog zločina imao dosije, on je bio u zatvoru 3,5 godine u Nemačkoj zbog umešanosti u pljačku banke.

Njegov advokat je tražio oslobađajuću presudu, kao i odštetu i satisfakciju od oko 630.000 franaka za trogodišnji istražni i preventivni pritvor.

- Nedostaje fizičkih dokaza, iako se kaže da je žrtva silovana 140 puta. Ni majka ni mlađa sestra u istom domaćinstvu to nisu primetile, iako se navodi da su se incidenti dogodili tokom godinu dana. To nije moguće - rekao je advokat.

- Tada je ćerki oduzeo nevinost, bio je pijan i pretio joj je, a seksualno zlostavljanje se nastavilo i kasnije. Utvrđeno je da je 140 puta napastvovao devojčicu - prenosi Blic navode sa suđenja ovom Srbinu, koji je početkom novembra 2021. godineproglašen krivim za krivična dela višestruko silovanje, incest, pretnje, kršenje zakona o narkoticima i obmanu. Iako je otac monstrum tokom sudskog postupka negirao optužbe, sud mu nije poverovao. - Izjave žrtve su verodostojne i detaljne. Uzdržaću se od ponavljanja opisa krivičnih dela, ali samo neko ko je te strahote preživeo, može tako detaljno i da ih prepriča. Pored toga, njene izjave potvrdilo je i nekoliko svedoka - rekao je sudija obrazlažući svoju odluku da Srbin bude kažnjen sa 10 godina zatvora i proterivanjem iz Švajcarske na 15 godina, kao i novčano. Ročište na kom je Srbinu izrečena zatvorska kazna proteklo je burno, a okrivljeni otac je sa optuženičke klupe poručio "da su mu supruga i ćerka sve ovo smestile". - Ove optužbe protiv mene su strašne i nehumane. Žena i ćerka su me lažno optužile da bi mi se osvetile, jer sam u prošlosti imao ljubavnu aferu sa ženinom sestrom i ona me od tada mrzi. Tragično je to što je moja ćerka ove optužbe iznela pod pritiskom svoje majke - navodno je rekao okrivljeni u sudnici i u suzama upitao ćerku: "Zašto ovo radiš?".