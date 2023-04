OSAM GODINA DO JUPITERA: Evropska svemirska letelica krenula u misiju istraživanja planete i njena tri zaleđena satelita

Evropska letelica krenula je danas u misiju istraživanja Jupitera i tri njegova ledena satelita.

Putovanje je počelo lansiranjem sonde na raketi Arijana-5 Evropske svemirske agencije (ESA) iz lansirnog centra Kuru u Francuskoj Gvajani u Južnoj Americi.

Robotska sonda nazvana Juice, što je engleska srkaćenica za Istraživač ledenih satelita Jupitera (Jupiter Icy Moons Explorer) putovaće osam godina do Jupitera gde će istraživati ne samo najveću planetu solarnog sistema nego i njena tri ledena satelita - Evropa, Kalisto i Ganimed.

Tri meseca obavijena ledom za koja se veruje da imaju podzemne okeane gde bi mogao da postoji morski život.

Zatim će sonda pokušati da uđe u orbitu Ganimeda, u najimpresivnijem poduhvatu od svih, pošto nijedna svemirska letelica nikad nije kružila oko nekog drugog meseca osim našeg.

Jupiter ima mnogo satelita, po poslenjem brojanju 95, astronomi ga smatraju zasebnim solarnim sistemom, te se ocenjuje da je mnogo ranije trebalo početi ovakav poduhvat.

Sonda neće tragati za znacima života, ali će pomoći da se utvrdi da li u skrivenim okeanima satelita ima minimalnih šansi za jednostavan mikrobni organizam.

"Nećemo detektovati život sa sondom Juice", rekao je naučnik Evropske svemirske agencije Olivije Vitas. Dodao je da će veća saznanja o satelitima i njihovim potencijalnim morima dovesti naučnike bliže odgovora na pitanje da li postoji život negde drugde.

"To će zapravo biti najinteresantniji aspekt misije", rekao je on.

Sonda putuje dugim zaobilaznim putem do Jupitera, kojim će preći 6,6 milijardi kilometara. Svemirska letelica koja je otprilike veličine manjeg autobusa neće stići do Jupitera do 2031. godine.

Lansiranju su, između ostalih, prisustvovali belgijski kralj Filip i princ Gabrijel i dvojica astronauta Francuz Tomas Peske i Nemac Matijas Maurer.

Letelica će provesti tri godine kruženjem oko tri Jupterova satelita. Ona će pokušati da uđe u orbitu oko Ganimeda krajem 2034. godine i kružiće oko njega oko godinu dana pre nego što je kontrolori leta sruše 2035. ili kasnije, ako ostane dovoljno goriva.