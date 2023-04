Tirana odbila da izruči Moskvi rusku blogerku osumnjičenu za špijunažu: Zatražila azil u Albaniji

Sud u Albaniji odbio je da isporuči rusku blogerku Svetlanu Timofejevu koja je uhapšena prošle godine zbog sumnje za špijunažu, ali se suočava sa sličnim optužbama i u Moskvi.

Timofejeva je uhapšena sa Rusom i Ukrajincem u avgustu 2022. godine jer je, navodno, ušla u bivšu vojnu fabriku na oko 80 kilometara od Tirane.

"Sud je odlučio da ne prihvati zahtev ruskih vlasti da se ona isporuči Ruskoj Federaciji", rekao je sudija, prenosi Rojters.

Timofejeva se potom nasmejala, kada joj je presuda prevedena na ruski. Ona je ranije odbacila optužbe o špijunaži, rekavši da joj je jedina želja da uđe u bivši vojni objekat bila da snimi napuštene zgrade iz Hladnog rata i da nije bio znak o zabrani ulaska.

