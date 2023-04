Osumnjičeni za Milenino ubistvo ćuti, policija traži svedoke: Šta se desilo na terenu dok su svi slavili?

Veruje se da mu je ona verovala, a on je to iskoristio i ubio je. I dalje se ne zna zašto.

Obično je mirno u zajednicama oko Bramšea u Nemačkoj. Sela su mala, svi poznaju sve i komšije su prijatelji. Međutim, pre oko mesec dana ubistvo mlade Milene šokiralo je meštane, a poverenje u ljude za koje ste mislili da ih poznajete godinama je uzdrmano.

Jednog vikenda početkom marta mnogi su se okupili na 18. rođendanu dve devojke u sali pored fudbalskog terena. Tamo su bili i Milena (19) i Džoel G. (20), koji su se poznavali od ranije. Međutim, niko nije ni pretpostavio da će uskoro doći do užasnog zločina. Njih dvoje su živeli u selima udaljenim oko 20 kilometara. Veruje se da mu je ona verovala, a on je to iskoristio i ubio je.

"I dalje tragamo za svedocima koji bi mogli da nam pomognu da rekonstruišemo to veče", rekao je tužilac dr Aleksandar Retemejer za Bild.

Osumnjičeni nije imao kriminalni dosije.

Sve se dogodilo dok je žurka bila u punom jeku. Dok su svi slavili, nešto užasno se desilo Mileni. Sumnja se da ju je na fudbalskom terenu napao upravo Džoel, mladi golman iz kraja. Kada su prijatelji pronašli Milenu, odeća joj je bila pocepana, a pomoć je došla prekasno. Milena je bila toliko povređena da je umrla ubrzo nakon toga.

Policija je ubrzo uhapsila osumnjičenog, Džoela G.

"Uhapšen je u svom stanu, nije bio pijan i nije se opirao. Gosti žurke su dali tragove o njemu. Očigledno je često bio u njenoj blizini", rekao je Retemajer.

Napadač je trenutno u pritvoru u omladinskom domu Hamelin. Nalaz veštaka sada bi trebalo da razjasni da li navodni počinilac "ima kašnjenje u zrelosti".

Prema rečima tužioca, Džoel G. ćuti o optužbama. Na osnovu načina na koji je pronađeno telo mlade žene, istražitelji pretpostavljaju i seksualni zločin.

Šta se tačno dogodilo na fudbalskom terenu pored kolibe nije jasno. Šta se desilo sa Milenom, zašto je tako brutalno okončan život mlade žene, zna samo osumnjičeni.

Istraga i dalje traje.