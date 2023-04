NIJE MOGAO DA IZDRŽI TEŽINU TOLIKOG BROJA LJUDI! U padu pešačkog mosta u Kašmiru stradala devojčica, više od 70 ljudi povređeno

Policija i spasilački timovi jurnuli su do niskog metalnog mosta koji nije mogao da izdrži težinu tolikih ljudi okupljenih na proslavi povodom početka prolećne žetve, rekao je lokalni administrator, dodavši da je uzani most mogao da ponese samo 30-tak ljudi.

Devojčica je umrla pošto je prebačena u bolnicu, a najmanje sedmoro ljudi je u kritičnom stanju.

Ostaci mosta leže iskrivljeni na dnu reke. Pored njega je hinduistički hram, podignut na obližnjem šumovitom brdu.

#WATCH | J&K: A footbridge collapsed during the Baisakhi celebration at Beni Sangam in Bain village in Udhampur's Chenani Block



Six people were injured during the incident. A rescue operation is underway. Police and other teams have reached the site: Dr Vinod, SSP Udhampur… pic.twitter.com/2jGn1QxLpX