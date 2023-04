TIBETANSKI LIDERI BRANE DALAJ LAMU POSLE SKANDALA SA DEČAKOM: Njegova svetost živi u celibatu, prevazišao je čulna zadovoljstva

Penpa Tsering, šef tibetanske vlade u egzilu, branio je duhovnog vođu pred novinarima u četvrtak u indijskoj prestonici Nju Delhiju,

"Njegova svetost je oduvek živela u svetosti, prateći život budističkog monaha, uključujući celibat. Njegove godine duhovne prakse prevazišle su čulna zadovoljstva", rekao je Tsering, preneo je Si-En-En.

„Njegova svetost se sada etiketira raznim imenima. Tsering je dodao da je široko rasprostranjeno globalno ogorčenje izazvano video snimkom "povredilo" sledbenike Dalaj Lame.

Snimak je počeo da kruži društvenim mrežama poslednjih nedelja. Na njoj je prikazan 87-godišnji duhovni vođa kako ljubi dečaka u usne pre nego što je pomilovao detetu bradu i pritisnuo njihova čela na jednom događaju.

Nekoliko trenutaka kasnije, Dalaj Lama tapše dečaka po ruci i kaže: „Sisaj mi jezik“, dok plazi jezik i naginje se, pokazuje snimak.

Dalaj Lama, dobitnik Nobelove nagrade za mir, izvinio se u izjavi objavljenoj na Tviteru u ponedeljak.

HHDL, wearing a traditional hat from Himachal Pradesh, watching the Indian Republic Day Celebrations on TV at his residence in Dharamasala, HP, India on January 26, 2023. Photo by Tenzin Jamphel pic.twitter.com/Izgf6S7FU6