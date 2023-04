Putnički avion pod paljbom, hitno evakuisani putnici i posada - ESKALIRA NASILJE U SUDANU, pokušaj puča u toku (FOTO+VIDEO)

U toj afričkoj državi u toku je pokušaj državnog udara tokom kojeg su do sada poginule najmanje tri osobe, a više desetina je ranjeno. Sukobi između sudanske vojske i paravojne grupe ''Rapid suport forses'' (RSF) izbili su danas, a pucnjava se čula u nekim delovima Kartuma, dok su očevici rekli da je bilo razmene vatre i u okolnim gradovima, dodaje Rojters.

Several aircraft damaged including a Saudia A330 at Khartoum Airport as Sudan’s paramilitary Rapid Support Forces takes control of the airport after days of tension in the country. pic.twitter.com/sVG3nT8VPp