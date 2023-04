KRVAVA SUBOTA U AMERICI - Tinejdžerska žurka u Alabami završila se sa četvoro mrtvih i 20 povređenih, u Kentakiju takođe 4 žrtve (VIDEO)

Pucnjava se dogodila u subotu nešto posle 22:30, saopštila je Agencija za sprovođenje zakona Alabame.

Prema pisanju medija, povređeno je više od 20 osoba.

CNN je kontaktirao gradonačelnika Dadevila i šerifa okruga Talapoosa i okružnog mrtvozornika za više detalja.

„Jutros tugujem sa narodom Dadevila i mojim sugrađanima iz Alabame“, rekla je guvernerka Alabame Kej Ajvi u izjavi za CNN.

Dadevil je meesto od 3.000 žitelja i nalazi se oko 45 milja severoistočno od Montgomerija.

Pucnjava u Alabami dogodila se istog dana kada je pucano na gomilu ljudi u parku u Luisvilu u Kentakiju. Dve osobe su poginule, a četiri su ranjene.

SAD suimale najmanje 162 masovne pucnjave u prvih 15 nedelja 2023. godine. To je u proseku više od 1,5 masovnih pucnjava svakog dana.

Krvavo veče u Kentakiju

Najmanje dve osobe su poginule, a četiri su ranjene kada je u subotu pucano na masu okupljenu u parku u Luisvilu u Kentakiju.

Dadeville, Alabama | A woman sobs and wails as another mass shooting occurs in America; this time at what appears to be a small dance studio where children were attending a sweet 16 birthday party. pic.twitter.com/Rs9I28h67H

Četiri osobe koje su pronađene ranjene hitno su prebačene u lokalnu bolnicu, uključujući jednu osobu koja je na operaciji iu kritičnom stanju, rekao je zamenik šefa Luisvila Pol Hamfri na konferenciji za novinare u subotu kasno uveče. Nisu dostupni dodatni detalji o žrtvama.

„Stotine ljudi je bilo u parku u vreme pucnjave kada je neko počeo da puca u gomilu, pogodivši najmanje šest ljudi“, rekao je Hamfri.

Nejasno je ko je otvorio vatru. Policija kaže da tek treba da identifikuje ko je odgovoran niti da utvrdi motiv incidenta.

It's been a heavy week in Louisville.

Monday a mass shooting killed five people. Since then seven others have died from gun violence.



At the end of the Chickasaw shooting presser tonight I asked LMPD Deputy Chief Paul Humphrey what was on his heart. This is what he had to… pic.twitter.com/b3bfjjkFpp