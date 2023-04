JUŽNA KOREJA ĆE PLAĆATI MLADIMA DA SE DRUŽE - Oko 350.000 njih živi u dobrovoljnoj izolaciji, predviđena pomoć od 500 dolara mesečno

Oko 3,1% Korejaca starosti od 19 do 39 godina su „povučeni usamljeni mladi ljudi“, koji se definišu kao oni koji žive u „ograničenom prostoru, nisu povezani sa spoljašnošću duže od određenog vremenskog perioda i imaju primetne poteškoće u normalnom životu“, navodi se u izveštaju ministarstva, koje se poziva na Korejski institut za zdravstvo i socijalna pitanja.

To znači da se radi o oko 338.000 ljudi širom zemlje, od kojih 40% počinje svoju izolaciju u adolescenciji. Smatra se da su uzrok tome različiti faktori, uključujući finansijske teškoće, mentalne bolesti, porodične probleme ili zdravstvene probleme.

Nove mere su posebno usmerene na mlade ljude kao deo većeg Zakona o podršci dobrobiti mladih, koji ima za cilj da podrži one koji su izuzetno povučeni iz društva, kao i mlade bez staratelja ili školske zaštite, koji su u opasnosti od delinkvencije.

The Ministry of Gender Equality and Family announced this week that it will provide up to 650,000 Korean won (about $500) per month to isolated social recluses, in a bid to support their “psychological and emotional stability and healthy growth.”



