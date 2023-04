POMEŠAO GAS I KOČNICU! Deda od 97 godina usmrtio pešaka, osuđen uslovno

Vlada u Japanu poslednjih godina apeluje na građane da se finansijski, kroz vežbe i zdravu ishranu pripreme za to da mogu doživeti stotu, odnosno provesti u penziji punih trideset pet godina.

Da ta upozorenja u Zemlji izlazećeg sunca zaista imaju smisla, doduše na negativan način, potvrđuje primer 97-godišnjeg muškarca iz prefekture Fukušima kojem je 12. aprila lokalni sud izrekao uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine za ubistvo iz nehata, jer je automobilom usmrtio pet i po decenija mlađu ženu.

Kunjijoši Namišio (97), upravo se zahvaljujući starosti spasao života iza rešetaka iako je prouzrokovao nesreću za koju ga osim sudskih vlasti odgovornim smatra i sud javnosti – građani koji su uvereni da zbog svoje poodmakle dobi nikada nije ni trebalo da sedne za volan. Pogotovo stoga što ga je porodica nagovarala da se ostavi vožnje nakon što je imao nekoliko manjih nezgoda.

Namišio se, naime, 19. novembra prošle godine u gradu Fukušimi automobilom popeo na trotoar i pokosio četrdesetdvogodišnju Hitomi Kavamuru, koja je potom izdahnula u bolnici. U policijskom izveštaju stoji da je deka trotoarom vozio brzinom od najmanje 60 kilometara na čas i da ni u jednom trenutku nije pritisnuo kočnice, kao i da se nakon što je udario Kavamuru vratio na drum i onda zakačio još tri vozila i lakše povredio još četiri žene.

To sve navodi na sumnju da pored sporih refleksa, on nije imao ni osećaj za to gde se nalazi u prostoru, što je sve posledica starenja i, moguće, demencije. Namišio je, međutim, uspešno prošao lekarski pregled, koji je preduslov za posedovanje vozačke dozvole za osobe preko 70 godina starosti, a koji sadrži test na demenciju.

Pored godina, da dobije uslovnu kaznu Namišiju je pomoglo i to što je pošteno priznao da je greškom nagazio gas umesto kočnicu.

