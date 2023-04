DRAMA NA NEBU! Avion iz Meksika usred sletanja izgubio deo stajnog trapa i završio u njivi (FOTO)

Nesreća se dogodila dok je avion, koji je stizao iz Kankuna, sletao na međunarodni aerodrom Mundo Maja, na tromeđi Gvatemale, Meksika i Belizea.

„Tokom sletanja, avion je izgubio deo stajnog trapa i sleteo je pored piste“, navele su vlasti.

According to the #Guatemala Army, a Saab 340A, registration TG-TAI (C/N 340A-074), operated by #TAG Airlines, had a runway excursion at the Santa Elena Airport, in El Petén, this morning. There are no victims, but the airplane sustained damage. (Photos: Guatemala Army.) pic.twitter.com/1sMOnKDeYo