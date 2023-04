Borelj: Napadnut ambasador EU u Sudanu

"Ovo predstavlja grubo kršenje Bečke konfencije. Bezbednost diplomata i osoblja je primarna odgovornost sudanskih vlasti i obaveza, prema međunarodnom pravu", naveo je Borelj na Tviteru.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.