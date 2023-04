PACIJENTI SKAKALI SA PROZORA DA BI SE SPASILI OD VATRE - Najmanje 21 osoba poginula u požaru u bolnici u Pekingu (VIDEO)

Najmanje 21 osoba je stradala, a osoblje je sklonilo 71 pacijenta nakon što je požar izbio u utorak na stacionarnom odeljenju pekinške bolnice Čangfeng, javili su kineski državni mediji.

Jedan šokantan video na Tviteru prikazuje ženu kako se spušta niz svoje improvizovano uže pre nego što se sruši na krov ispod i beži. Drugi očajni ljudi sklonili su se na klima uređaje ispod prozora da pobegnu od dima. Na snimcima požara koji kruže društvenim mrežama vidi se crni dim koji kulja iz zgrade. China Daili je izvestio da je požar izbio kroz zgradu za prijem u bolnicu nešto posle podne, prenosi San.

Jedan svedok je objavio na Veibou:

