UHAPŠENO VIŠE OD 14.000 LJUDI: Velika akcija Interpola, zaplenjeno hiljade komada oružja i droga vredni 5,7 milijardi dolara! (FOTO+VIDEO)

Iz međunarodne policijske organizacije dodali su da su vlasti Centralne i Južne Amerike tokom operacije "Trigger IX", između 12. marta i 2. aprila, uhapsile 14.260 osoba, prenosi Rojters.

- Činjenica da je operacija usmerena na ilegalno vatreno oružje rezultirala tako masovnim zaplenama droge je dodatni dokaz da su ovi zločini isprepletani - naveo je generalni sekretar Interpola Jurgen Štok.

The arrests and seizures just announced in Operation Trigger IX are record-breaking. They show the scale of the threat posed by transnational organized crime networks and demonstrate INTERPOL's unique value supporting efforts in the field. Full story: https://t.co/ytiTax8BbW pic.twitter.com/xtXSV0m57B

Tokom operacije su pronađena 8.263 komada ilegalnog vatrenog oružja i skoro 306.000 komada municije, kao i 203 tone droge i 372 tone prekursora droge.

Prema procenama američke agencije za kontrolu oružja ATF, više od polovine oružja pronađenog u Centralnoj Americi potiče iz SAD.

🌐 A key component of operations such as Trigger IX is the ability for officers to access INTERPOL's range of databases and Ballistic Information Network (IBIN) in real time.



Getting information to where it is needed most: the frontlines.https://t.co/rkCDfe7hLA#FundedbyEU pic.twitter.com/7h4r8bNcay