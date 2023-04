JAK ZEMLJOTRES POGODIO MEKSIKO! Potres je bio jačine 5,2 stepena, a osetio se i u prestonici Meksiko Sitiju

Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je danas južni deo Meksika, a osetio se i u prestonici, Meksiko Sitiju, saopštila je američka Služba za geološki nadzor.

Epicentar zemljotresa bio je u blizini obale savezne države Gerero, 96 kilometara od turističkog grada Akapulka.

