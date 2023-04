CRNA SUDBINA! MAŠINA ZA PRANJE AUTOMOBILA ZGNJEČILA GRKA - Mušterije nemoćno posmatrale jezivu scenu ZAPOMAGAO DOK MU NIJE STALO SRCE (FOTO)

Papageorgiou, aktivan član grčke zajednice u Australiji, rekao je supruzi Mariji da ide da natoči gorivo, a odluka da ujedno opere automobil završila se tragedijom. Nesreća se dogodila 9. decembra 2019, a Papageorgiou je umro tri dana kasnije.

Advokati koji predstavljaju međunarodnu naftnu kompaniju "Ševron" pojavili su se u utorak pred sudom u Melburnu nakon što je ta kompanija optužena za smrt .

Kompanija je optužena za nemar nakon što je muškarac izašao iz svog automobila da ponovo unese pristupni kod. Papageorgiou je bio zgnječen kada je pokušao da se vrati u svoje vozilo kad je ciklus pranja počeo, a vrata njegovog automobila su se zaglavila.

Stručnjak, koga je organizacija za bezbednost na radu angažovala da istraži smrtonosno pranje automobila, sugerisao je da su bolje oznake mogle da sačuvaju život Papageorgiju.

Doktor Piter Hart je rekao da vozači koji su ulazili u automatsku perionicu nisu imali pojma da li su ulazni kodovi koje su koristili za početak rada mašine ispravno uneti.

- Došao sam do stava da je signalizacija mogla da smanji rizik od ovakve vrste incidenata jer bi vozač bio obavešten da šifra nije prihvaćena i da automobil ne bi trebalo da ide u auto perionicu - rekao je stručnjak.

Hart je rekao i da su zelene strelice koje su navele vozače da uđu u auto perionicu dodale zabunu.

