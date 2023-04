POJAVIO SE MISTERIOZNI OBJEKAT NA NEBU IZNAD KIJEVA! Izdato upozorenje o vazdušnim udarima, odjekuju sirene kasno u noć

Na nebu iznad Kijeva večeras je primećen objekat, saopštila je regionalna vojna uprava. Oni su na Telegramu naveli da su ukrajinske snage PVO spremne i pozvali stanovnike da ostanu u skloništima. Upozorenje o vazdušnim udarima trenutno je na snazi za celu Kijevsku oblast, uključujući i ukrajinsku prestonicu.

Ukrajinski poslanik Aleksij Gončarenko potvrdio je na Tviteru da je "jasan bljesak svetlosti” viđen iznad tog područja, ali da se "nije čula eksplozija”.

AIR RAID IN KYIV 🇺🇦 The wanted war criminal, Vladimir Putin, has decided right now would be a good time to commit murder. Putin must be sent to The Hague - soon - so he can face justice for his crimes. (Turn on audio). pic.twitter.com/cuezTWqyLh

"Nešto veliko upravo je osvetlilo noćno nebo nad Kijevom. Ljudi nagađaju da je to ili meteorit, NASA satelit ili samo stara dosadna ruska raketa koju je oborila ukrajinska PVO", glasila je jedna objava na Tviteru uz priloženi snimak na kome se vidi iznenadni "svetlosni" prasak na nebu.

Inače, Kijev je danas preuzeo sisteme za protivvazdušnu odbranu Patriot, potvrdio je ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznjikov. Reznjikov je na Tviteru naveo da je ukrajinsko nebo sada, zahvaljujući preuzetim sistemima, mnogo bezbednije.

🇺🇦Something major just lit up the night skies over Kyiv. Waiting to hear what it was.



So far people are guessing that it's either a meteorite, a NASA satellite, or just an old boring Russian missile shot down by the Ukrainian air defense#Kyiv #Ukrainepic.twitter.com/n2hMvJRbwt