Čirllidersice upucane kada su se vraćale sa treninga! Jedna je otvorila pogrešna vrata i nastao je haos

Dve navijačice su upucane na parkingu u Teksasu nakon što su otvorile pogrešna vrata automobila. Ovo je treća pucnjava za nedelju dana u SAD u kojoj su mladi i nedužni ljudi postali žrtve zločina.

Naime, grupa od četiri navijačice vraćala se sa treninga u Ostinu kada su se zaustavile na parkingu da pređu u svoja vozila.

Heder Rot, jedna od navijačica, otvorila je vrata automobila za koji je mislila da je njeno vozilo ali je zatekla čoveka na suvozačevom mestu.

Shvativši grešku otišla je do svog automobila.

-Videla sam tipa kako izlazi sa mesta suvozača, spustila sam prozor i pokušavala sam da mu se izvinim - rekla je za CNN i dodala:

-A onda na pola puta, samo je izvukao pištolj i počeo je da puca u sve nas.

Dve navijačice su upucane. Jednoj je pružena pomoć na licu mesta, a druga, Pejton Vašington, prebačena je u bolnicu jer je bila u kritičnom stanju.

Otac Vašingtonove je rekao da su joj lekari uklonili slezinu i da je sada stabilno.

Pokrenuta je GoFundMe stranica da se pomogne ovoj devojci oko medicinskih troškova, a na njoj je pucnjava opisana kao „besmisleni i nasumični čin nasilja“.

Pedro Telo Rodrigez mlađi (25) koji je navodno pucao, uhapšen je.

Incident se dogodio nekoliko dana nakon što je crni tinejdžer Ralf Jarl upucan u glavu nakon što je pokucao na pogrešna vrata u Kanzas Sitiju.

