Ponudu od 60.000 evra i stan dali su Salvatore Kamarota i Karlo Napi, kojima počinje suđenje za ubistvo Đulije Đako 2000. godine. Čekićem su mu razbijeni zubi, a telo rastvoreno u kiselini kako bi se prikrio zločin, piše Tajms.

Sorry we dissolved your son in acid, mafia bosses tell parents:



The offer of €60,000 and an apartment was made by Salvatore Cammarota and Carlo Nappi, as their trial starts for the fatal shooting in 2000 of Giulio Giaccio, a builder. https://t.co/KZZRcXqzFi