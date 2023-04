UBIO RODITELJE I NJIHOVA DVA PRIJATELJA: Zatim je nastavio KRVAVI POHOD, ubica iz Mejna dan pre zločina tražio OPROŠTAJ (VIDEO)

Ubistvo najbližeg dogodilo se u kući prijatelja, u ruralnom delu te zemlje. Njegovi roditelji su živeli na Floridi, severno od Orlanda. Vlasti su saopštile da je Iton takođe priznao da je pucao na autoputu, pri čemu je ranio tri osobe.

Višestruko ubistvo dogodilo se četiri dana nakon što je pušten iz zatvora zbog nasilja, saopštila je policija.

Naoružani napadač će se prvi put pojaviti pred sudom ove nedelje. On je optužen po četiri tačke optužnice.

Tokom poslednje decenije, Iton je optužen za nekoliko zločina, prenose strani mediji.

Poreklo i vlasništvo vatrenog oružja korišćenog u pucnjavi nije najjasnije.

The Maine Wire has discovered an emotional video Bowdoin shooting suspect Joseph Eaton posted to Facebook less than 24 hours before he allegedly shot and killed four people. pic.twitter.com/1sBuolOoIR