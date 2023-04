NAPAO STANARA TESTEROM, JER NIJE PLATIO KIRIJU: Gde god da odeš, pratiću te...

Naime, hirurg je snimao iz svog stana u Golveju, u Irskoj, kada je njegov stanodavac počeo da seče vrata električnim alatom.

Otključavajući stan ne bi lii video kakvo se ludilo dešava napolju, na snimku se čuje gde Muhamed govori čoveku „pozvaću policiju“.

Otac dvoje dece je tada bio primoran da se skloni kada je njegov stanodavac bacio testeru na njega i ušao u hodnik. Moleći ga da prestane, Muhamed je povikao: "Ne možete to učiniti, molim vas", piše San.

Muhamed je rekao da ga žena nije povukla u tom trenutku, "svašta bi se moglo dogoditi".

"Celu noć sam bio budan sa svojom ženom i našim ćerkama (od 1 i 3 godine). Budan od brige da će se vratiti sa drugim oružjem".

