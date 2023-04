Prva fotografija Ilona Maska nakon poletanja Staršip-a: Srećan ili razočaran krajem test faze?

Podsetimo, pokušaj je prvobitno otkazan u ponedeljak jer je ventil koji reguliše pritisak u busteru ostao zaleđen nakon točenja pogonskog goriva.

Ali to danas nije bio slučaj. Naime, u 15 i 34 sati po našem vremenu svedočili smo istorijskom momentu. Raketa je poletela!

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK