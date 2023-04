BILA JE U VAZDUHU UKUPNO ČETIRI MINUTA: Pogledajte STRAVIČNU eksploziju Staršipa, deo rakete pogodio kombi za snimanje (VIDEO)

Naime, raketa je bila u vazduhu oko četiri minute, pre nego što je počela da se okreće, a zatim završila kao vatrena lopta.

Ipak, tim SpaceX-a, kao i stručnjaci koji su uživo pratili lansiranje smatraju ovo uspešnom test fazom.

Raketa ipak nije preživela celokupnu test fazu, ali ni kombi u blizini na kojeg su bile prikačene kamere za snimanje lansiranja.



Pogledajte u snimku trenutak kada je deo rakete pogodio zadnji prozor kamiona.

- R.I.P. kombi, nedostajaćeš - rekli su voditelji u uživo prenosu.

I wonder if insurance will cover this pic.twitter.com/ZixhEGAYak