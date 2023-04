OVO JE ČOVEK KOJI JE PUCAO NA KOMŠIJE: Upucao devojčicu (6) i njenog oca jer su došli po loptu u njegovo dvorište! (FOTO)

U ovom slučaju je povređeno još dvoje ljudi – muškarac i žena.

Policija je saopštila da je osumnjičeni, 24-godišnji Robert Louis Singletari, i da je dalje na slobodi. Singletari se suočava sa četiri tačke optužnice za pokušaj ubistva prvog stepena.

Policija je takođe optužila osumnjičenog za dve tačke za napad smrtonosnim oružjem sa namerom da ubije i jednu tačku za posedovanje vatrenog oružja od strane prestupnika.

Osumnjičeni je od ranije poznat policiji da je u decembru napao svoju devojku maljem.

Policija okruga Gaston je prvi put primila poziv hitne pomoći u 19:44 po lokalnom vremenu u utorak zbog pucnjave.

“Why did you shoot me? Why did you shoot my dad?”

6 yo Kinsley White has stitches from bullet fragments in her cheek. @gastoncountypd say Robert Singletary is on the run after firing shots on April Dr. last night. Kinsley’s mother & father were hit by shots too. The mom is home. pic.twitter.com/QAhw6XcZ1W