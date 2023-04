Novi problemi za Brajana Volša dok čeka suđenje za Anino ubistvo: Jedna vest ga zatekla nespremnog

On će se 27. aprila ponovo pojaviti pred sudom u slučaju ubistva supruge Ane, rođene Beograđanke.

Brajan Volš, osumnjičeni za ubistvo supruge, Srpkinje Ane Volš, pojavio se ove nedelje na sudu povodom optužbi da je prevario svog oca, a mediji pišu da je ostao zbunjen vešću koju je tada saznao.

Naime, Volš se na dusu pojavio u vezi sa slučajem koji uključuje testament njegovog pokojnog oca i njegovu imovinu.

Volša su rođaci optužili da je ukrao novac i vredna umetnička dela od svog oca Tomasa Volša, koji je umro 2018. gdoine.

Na zakazanom saslušanju, činilo se da je Volš bio zbunjen kada je saznao da je ostao bez svog advokata.

"Možda je u pitanju nesporazum, ali ja mislim da će nastaviti da bude moj advokat. Nisam u poziciji da donosim bilo kakve odluke bez konsultacije sa advokatom", rekao je Volš na saslušanju, prenosi WCVB.

Rođaci tvrde da je Volš uništio testament svog oca i prodao mnoge stvari iz kuće preminulog Tomasa.

Slučaj se vodi u sudu okruga Plimut, gde su rođaci godinama pokušavali da nateraju Volša da podnese spisak imovine koju je uzeo, izvestio je WCVB.

