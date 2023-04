Novi italijanski ambasador u turizmu je Botičelijeva Venera, koju je oživela veštačka inteligencija

Verovatno je sigurno pretpostaviti da italijanski umetnik Sandro Botičeli nikada nije zamišljao Veneru, boginju ljubavi koja je predstavljena u njegovim remek-delima iz 15. veka „Rođenje Venere“ i „Primavera“ - da jede špagete ili nosi šorts ispred rimskog Koloseuma ili pak da pravi selfi na Trgu Svetog Marka u Veneciji.

Ali nova marketinška kampanja italijanskog ministarstva za turizma pretvorila je drevno božanstvo u „virtuelno uticajnog“ - uz pomoć tehnologije veštačke inteligencije, prenosi "CNN".

The Ministry of Tourism's new promotional campaign, with Botticelli's Venus as "influencer". pic.twitter.com/YCKBJLpsQ0