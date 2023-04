DRAMA U BELGORODU OKONČANA POSLE 2 DANA: Pogledajte kako su Rusi odneli PAKLENU NAPRAVU od 500 kg koja je pala na naselje (VIDEO)

Su-34 vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, podsetimo, ispustio je u četvrtak uveče nakon poletanja sa aerodroma dve modifikovane avio-bombe FAB-500 na stambenu četvrt u Belogorodu.

Jedna se odmah zabila u zemlju i eksplodirala, a pirotehničari su prilikom čišćenja terena jutros otkrili još jednu koja nije detonirala.

In Belgorod, a second air bomb was found at the site of the explosion, which did not explode. Authorities are evacuating over 3,000 people. pic.twitter.com/Rq3tq6gWSs