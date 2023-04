IZMERENA NEVEROVATNA 54 STEPENA: Vlast upozorava građane da ostanu u kućama (VIDEO)

Ovog meseca veliki delovi Azije su pogođeni ekstremnom vrućinom, s rekordnim temperaturama u nekim zemljama.

U Bangladešu i delovima Indije, zbog velikih vrućina porasla je potrošnja struje, što rezultuje prekidima u snabdevanju i nestašicom struje za milione ljudi.

U Bangkoku 54 stepena

U Bangkoku je temperatura dostigla rekordna 54 stepena, u okrugu Bangna, saopštio je danas meteorološki zavod.

Vlasti zato upozoravaju stanovnike da izbegavaju aktivnosti na otvorenom i budu svesni opasnosti od toplotnog udara.

- Ponekad se između 7 i 11 sklonim u prodavnicu ... da pobegnem od vrućine - rekla je Amporn Supasert, prodavačica piletine na žaru u Bangkoku, preneo je „Indeks“.

