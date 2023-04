JOŠ UVEK NEMA INFORMACIJA O ŽRTVAMA I ŠTETI: Snažan zemljotres pogodio Indoneziju

Zemljotres je registrovan 218 ​​kilometara zapadno od Padanga, glavnog grada indonežanske provincije Zapadna Sumatra, na dubini od 40 kilometara.

Još uvek nema informacija o eventualnim žrtvama ni materijalnoj šteti.

🔔#Earthquake (#gempa) M5.8 occurred 167 km W of #Pariaman (#Indonesia) 8 min ago (local time 00:09:50). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/OJcJAPHSuT

🖥https://t.co/gSslB7SCrM pic.twitter.com/WHUdWY2FOH