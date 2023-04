Princ Hari doživeće na krunisanju svog oca veliko poniženje: Otkriveno gde će sedeti vojvoda od Saseksa

Bivši kraljevski batler kaže da bi Harijevo mesto u desetom redu zapravo moglo biti pogodno jer će mu omogućiti da relativno neprimetno i brzo napusti ceremoniju u trenutku koji sam bude odredio.

Britanski princ Hari, vojvoda od Saseksa, sedeće na ceremoniji krunisanja svoga oca, britanskog kralja Čarlsa Trećeg, 10 redova iza ostalih članova kraljevske porodice i očekuje se da će brzo napustiti događaj u Vestminsterskoj opatiji, tvrdi poznavalac prilika Pol Barel, bivši batler, blizak kraljevskoj porodici.

Barel kaže da "nema šanse" za pomirenje i da Hari možda neće imati vremena ni da razgovara s ocem ili bratom tokom boravka u Londonu, navodi se u izveštaju britanskog tabloida "San".

Bivši kraljevski batler kaže da bi Harijevo mesto u desetom redu zapravo moglo biti pogodno jer će mu omogućiti da relativno neprimetno i brzo napusti ceremoniju u trenutku koji sam bude odredio.

"To nije iznenađenje, on dolazi da bi se pokazao javnosti. Dolazi da bi sačuvao otvorena vrata i zbog toga što njegov otac želi da i on bude prisutan. Kralj će biti oduševljen što će oba njegova sina prisustvovati ovom značajnom danu u njegovom životu. Ipak, Hari se neće dugo zadržati", tvrdi Barel.

Očekuje se da bi Hari, vojvoda od Saseksa, mogao da dođe u Englesku i izađe iz nje u roku od 24 sata, iako to nije potvrđeno.

U razgovoru sa Denom Vutonom, bivšim batlerom princeze Dajane, Barel je rekao da Hari ne želi da provede mnogo vremena sa porodicom.

"Bojim se da nema šanse za pomirenje u skorije vreme. Mislim da će ga Vindzori dočekati veoma hladno", rekao je bivši batler Pol Barel.