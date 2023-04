DRAMA IZNAD NEMAČKE: Zapalio se motor aviona u kome su se nalazili članovima Arsenala

Arsenal je igrao meč Lige šampiona protiv Volfsburga. Po pokušaju da polete sa aerodroma "Braunšvajg" u Volfzburgu, zapalio se motor "Boinga 737". Incident je izazvala jedna ptica koja je uletela u motor.

Srećom, nije bilo veće drame. Arsenal se oglasio i poručio da su se svi članovi tima bezbedno vratili kući.

