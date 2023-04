Novi detalji o dramatičnom letu: Otkriveno šta je izazvalo problem u avionu sa 167 putnika

Motor aviona kompanije "Fly Dubai" zapalio se danas prilikom poletanja sa aerodroma u Katmanduu, a, kako je navela kompanija, do incidenta je došlo kada je ptica udarila u motor.

"Nakon što je ispraćena standardna procedura, let će se nastaviti normalno ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima i očekuje se da će doći na aerodrom u Dubaiju u 0.14 po lokalnom vremenu", rekao je portparol nepalske Agencije za civilno vazduhoplovstvo za Reuters.

#FlyDubai plane flight no. FZ576 caught fire in engine and circled around the sky of Kathmandu just minutes after takeoff. They’re trying to safe-land and as per aviation authority flight has been redirected towards Dhading. Hoping and praying for all passenger and crew’s safety. pic.twitter.com/0NoePsHarm