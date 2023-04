Razoran zemljotres pogodio Sumatru

Zemljotres jačine 6, 7 stepeni Rihterove skale pogodio je ostrvo Sumatru u Indoneziji.

Epicentar je bio na 174 kilometra zapadno od Pariamana, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Još uvek nema informacija da li postoji opasnost od cunamija.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.7 || 174 km W of #Pariaman (#Indonesia) || 9 min ago (local time 03:00:54). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/T0fEZEoE6j