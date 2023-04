Predstavljena prva barbika sa Daunovim sindromom (FOTO)

Svetski proizvođač igračaka "Mattel" predstavio je prvu barbi lutku sa Daunovim sindromom.

Kompanija je u ovu kampanju uključila i britansku manekenku Eli Goldstajn, koja je rođena sa Daunovim sindromom. Ona je tim povodom izjavila da je srećna što vidi novu lutku.

"Raznolikost mi je važna jer ljudi treba da vide više osoba poput mene u spoljnom svetu koje ne treba da se kriju", poručila je ona.

Breaking: @Mattel has announced the launch of its first @Barbie doll with Down syndrome, working in consultation with the U.S. National Down Syndrome Society (@NDSS).



New campaign features British model Ellie Goldstein.



Read more here: https://t.co/fV2pdYDBEi pic.twitter.com/UXf7dNE7cA