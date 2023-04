PUCAO NA AUTOMOBIL U POKRETU, PA RANIO BEBU: Policija traga za nepoznatim napadačem (VIDEO)

Kada su stigli na lice mesta, zatekli su 15-mesečnu devojčicu sa ranom od metka, piše NBC njuz.

Devojčica je odmah prevezena u bolnicu i sada je u stabilnom stanju.

Beba je tokom pucnjave bila u crvenom automobilu.

Nadzorne kamere u obližnjoj prodavnici snimile su crveni automobil kako se približava vatrogasnoj stanici i kako ljudi izlaze iz njega tražeći pomoć.

Policija je pokrenula uviđaj i traga se za počiniocem, prenosi Indeks.

