Putin se možda sprema da uvede svoje DRAGOCENE BOMBARDERE u rat: 'Bionički' lovac 5. generacije namenjen za sukob sa američkim 'raptorom'

Vojno-obaveštajni podaci Pentagona koji su nedavno procurili govore da bi ukrajinska protivvazdušna odbrana mogla da ostane bez raketa i municije za svega nekoliko nedelja, čime ruski lovci i bombarderi dobijaju sve veću mogućnost da napadaju, što bi mogao da bude izazov za Kijev.

Verodostojnost dokumenata se još ispituje, iako su neke verzije koje cirkulišu onlajn izmenjene. Osumnjičeni za curenje informacija koje je uznemirilo SAD i njihove saveznike imenovan je kao pripadnik Vazduhoplovne Nacionalne garde Džek Daglas Tešeira (21).

U jednom od dokumenata od 23. februara, koji ima oznaku "poverljivo", do detalja se navodi kako će ukrajinski PVO sistem S-300 potpuno utihnuti do 2. maja, ukoliko nastavi istim tempom da bude korišćen.

Ukrajinski protivvazdušni sistem "buk", na koji se ukrajinska vojska oslanja, uz S-300, mogao bi da se istroši do polovine aprila, objavio je "Njujork tajms", dok bi PVO jedinice na prvoj liniji fronta mogle da budu "totalno smanjene" do 23. maja.

"Posledice po Ukrajinu bi mogle da budu veoma opasne"



Portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, pukovnik Juri Inhat, nije komentarisao procurele informacije, ali je rekao za "Volstrit žurnal" da se Ukrajina suočila sa ozbiljnim problemima u pronalasku municije za oružje napravljeno u sovjetsko vreme, posebno za S-300 i "buk".

- Ukoliko izgubimo bitku na nebu, posledice po Ukrajinu mogle bi da budu veoma opasne. Ovo nije vreme za odugovlačenje - rekao je on, apelujući na zapadne saveznike da ubrzaju isporuku pomoći.

Bez povećane vojne pomoći – za koju je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski više puta rekao saveznicima da treba da dođe u formi aviona F-16 – Rusija će možda biti ohrabrena da izvede svoje dragocene bombardere koje je čuvala od ukrajinske odbrane koja je do sada uništila 280 ruskih aviona, prenosi “Insajder”.

Povećana ruska vatrena moć bi u borbi protiv oslabljenih ukrajinskih vazdušnih snaga mogla da promeni tok rata, dodaje portal. Rusija je do sada držala dalje od fronta svoje najnaprednije avione – uključujući stelt lovac Su-57 – iz straha da će ih Ukrajina oboriti.

Lovac pete generacije

Flightglobal.com navodi da ruski avioni imaju tendenciju da zaostaju za svojim američkim kolegama u stelt tehnologiji. Rusija je razvila samo jedan stelt lovac, Suhoj Su-57, koji se proizvodi za rusko vazduhoplovstvo. Krajem 2022. je ruska agencija TASS prenela da će ruske vazduhoplovne snage imati 22 lovca Su-57 u upotrebi do kraja 2024. Planirano je da ukupna flota dostigne 76 do 2028.

Početkom ove godine je britanska odbrambena obaveštajna služba rekla da Moskva “skoro sigurno” koristila Su-57 u operacijama protiv Ukrajine najmanje od juna 2022. Ali, kako se navodi, koristila ih je uglavnom za dalekometne udare, za razliku od dubokih, prodornih misija koje su jača strana američkih steltova.

Rusija veoma verovatno daje prioritet izbegavanju nanošenja štete po reputaciju i kompromitaciju osetljive tehnologije koja bi proizašla iz bilo kakvog gubitka (Su-57) nad Ukrajinom, navela je agencija.

Militaryfactory.com piše da je ruski Su-57 višenamenski avion pete generacije namenjen da se direktno takmiči sa američkim “raptorom” F-22 kompanije “Lokhid Martin”.

"Bionički" dizajn

Su-57 (felon) je sedamdesetih godina razvio Dizajnerski biro Suhoj pri Ujedinjenoj avio-proizvodnoj korporaciji (UAC), dela državne odbrambene kompanije “Rostek”, da uništava razne kopnene, vazdušne i pomorske mete. Prvi let je izveden na aerodromu Instituta Gromov u oktobru 2022, kad je avion ostao u vazduhu 56 minuta. Uspešno je testiran i u borbenim uslovima u Siriji 2018, navodi Airforce-technologycom.

Serijska proizvodnja počela je u julu 2019, a sledećeg decembra su ruske vazduhoplovne snage primile prvi Su-57. Još četiri su isporučena 2021.

“Popularna mehanika” je u februaru objavila da Su-57 “felon” dobija nadograđeni stajni trap uz pomoć 3D štampe kako bi se smanjili težina i troškovi. Pojačana oprema mogla bi da bude znak da se dugo očekivani Su-57 gura ka većoj borbenoj službi i izvozu.

Biro Suhoj tvrdi da nova oprema za sletanje “felona” smanjuje četvrtinu težine u odnosu na tradicionalni dizajn zahvaljujući svom “bioničkom” dizajnu, što je termin koji se odnosi na komponente koje deluju organski. Novi dizajn takođe smanjuje materijale potrebne za proizvodnju tog dela.

Stelt tehnologija

Najsavremeniji Su-57 poseduje stelt tehnologiju. Razvijan je uz široku upotrebu kompozitnih materijala poput polimera, fiberglasa i aluminijuma. Opremljen je sa 3D mlaznicama za vektorsko upravljanje potiskom radi veće manevarske sposobnosti. Kratka poletanja, centričnost mreže i višenamenske mogućnosti druge su karakteristike ovog aviona pete generacije.

Opremljen je potpuno novim setom integrisane avionike sa visokim nivoom kontrolisane automatizacije. Naoružan je raketama vazduh-zemlja za borbu protiv kopnenih ciljeva i vazduh-vazduh za bitku na visinama velikog dometa. Ima i vazdušne topove od 30 mm za bliska borbena dejstva.

Dvomotorni lovac ima dva velika unutrašnja odeljka za oružje od kojih svaki može da ponese do četiri rakete vazduh-vazduh K-77M. Može da leti brzinom do dva maha bez naknadnog sagorevanja i dostigne domet do 3.500 km pri subsoničnoj brzini.

"Potpuno domaći dizajn"

Prvi ruski novi lovac od kraja Hladnog rata trebao je da bude u istoj kategoriji kao američki F-22 “raptor” i kineski J-20 “majti dragon”. Otkako je 2020. “felon” ušao u flotu sa isporukom prvog aviona Južnom vojnom okrugu, rusko Ministarstvo odbrane planira da do 2025. bude spreman ceo puk Su-57 od 24 letelice, navodi "Popularna mehanika".

“Suhoj” hvali delove svog aviona kao “potpuno domaći dizajn”.

Rusija pati od nedostatka visokotehnoloških komponenti otkako su joj nametnute sankcije Zapada zbog rata u Ukrajini. Takođe, njene vazduhoplovne snage bi mogle da se “rastegnu” nakon što je Finska ušla u NATO. Kako prenosi Rojters pozivajući se na zamenika komandanta ruskih vazduhoplovnih snaga generala-pukovnika Andreja Demina, Rusija planira da poveća vazdušnu odbranu iznad svoje severno-zapadne granice.

Demin je rekao da su dalje reforme ruske protivvazdušne odbrane “nesumnjivo planirane” i da će “biti sprovedene”.

Autor: