PUTINA POKUŠALI DA UBIJU DRONOM?! Nemci tvrde: Na letelici bilo 17 kilograma razornog eksploziva!

Dron UJ-22 poleteo je u Ukrajini u nedelju popodne – to je najmoderniji ukrajinski dron srednjeg dometa do 800 kilometara. Njihov cilj bio je navodno novoizgrađeni industrijski park u blizini Moskve, koji se nalazi i na 500 kilometara od Ukrajine.

Ukrajinski aktivista Jurij Romanenko, za kojeg se tvrdi da ima bliske veze s kijevskim obaveštajnim službama, rekao je u pismu u kojem se preuzima odgovornost:

- Prošle nedelje su naši obaveštajci dobili informacije o Putinovom putovanju u industrijski park Rudnevo. U skladu s tim, poleteo je naš dron kamikaza, koji je proleteo kroz svu protivzračnu odbranu Ruske Federacije i srušio se nedaleko od industrijskog parka.

The lawn was painted green in preparation for the arrival of #Putin in Moscow's Rudnyovo industrial park.#RussiaIsCollapsing#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/NrlmPVo9dE