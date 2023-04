GORI SEVASTOPOLJ! Ogromna crna pečurka nadvila se nad gradom, 1.000 kvadratnih metara pod plamenom, dron razneo skladište goriva

Dronovi su se obrušili u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu na rafineriju. Usledila je stravična eksplozija, a vatra i gust crni dim nadvio se na grad, a veliki broj vatrogasnih ekipa upućen je na gašenje požara. Poslat je i vatrogasni voz. Rusi su ovaj požar na skali od 18 označili na 4 nivo.

Nad gradom se i dalje vije gust crni dim, a na mesto napada Ministarstvo odbrane Ruske Federacije poslalo je i kontradiverzione ekipe koje nadgledaju mesto

Zapanjujući snimci pokazuju kako se nebo crni nad Sevastopoljom koji su zauzeli Rusi. Gust dim se uzdiže zbog ogromnog požara, a ogromni oblak poput pečuraka mogao se videti kilometrima unaokolo nakon dve ogromne eksplozije.

Eksplozije su se dogodile u 4:20 i 4:21 po lokalnom vremenu - a veruje se da je do sedam rezervoara goriva izgorelo.

I moskovski zvaničnik kaže da je požar u rezervoaru za gorivo verovatno posledica napada dronom. Ruski guverner Mihail Razvožajev objavio je na Telegramu da je u Sevastopolju izbio veliki požar.

"Ogroman požar izbio je u krimskom lučkom gradu Sevastopolju nakon verovatnog napada dronom na rezervoar za skladištenje goriva", napisao je na Telegramu Mihail Razvožajev

„Rezervoar za gorivo gori... Prema preliminarnim izveštajima, požar je mogao izazvati napad dronom“, napisao je on rano u subotu, prenosi ruska agencija TASS.

On je rekao da je površina od 1.000 kvadratnih metara (skoro 11.000 kvadratnih stopa) zahvaćena plamenom. Na snimcima koji su podeljeni na društvenim mrežama i koji navodno prikazuju požar, vide se plamenovi koji gutaju rezervoare za skladištenje goriva i gust oblak crnog dima koji se diže iznad grada.

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2