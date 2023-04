KAMERE SNIMILE HEROJSKI PODVIG MAŠINOVOĐE Voz se kretao 112 km na čas, na šinama je bilo dete - NESTVARNO! (FOTO)

Mašinovođa je uspeo da zaustavi voz koji je vozio 112 km na sat kako bi spasao trogodišnjeg dečaka koji je sam lutao šinama.

Dete je bilo samo i hodalo je samo nekoliko metara od elektrificiranog metala blizini stanice Taritaun u Njujorku.

Mašinovođa je pritisnuo kočnice dok je vozio brzinom od 112 km na sat.

Herojsko spasavanje je snimila nadzorna kamera. Na snimku se vidi mašinovođa Markus Higins koji trči na šine nakon što se zaustavio voz.

