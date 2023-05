NESREĆA U MEKSIKU Najmanje 18 ljudi poginulo, 33 povređeno kada je autobus PAO SA LITICE

Tužilaštvo u Najaritu, meksičkoj državi u kojoj je dogodila nesreca, saopštilo je da je autobus pao sa visine od 15 metara u subotu uveče, na autoputu koji povezuje glavni grad države Tepik i turističku destinaciju Puerto Valjarta.

