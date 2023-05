HAOS U AMERICI: Sudar 72 VOZILA u peščanoj oluji, NAJMANJE 6 POGINULIH! (FOTO, VIDEO)

Nesreće duž autoputa 55 dogodile su se u ponedeljak u okruzima Montgomeri i Sangamon, južno od glavnog grada države, nakon što je prašina sa tek izoranih polja zahvatila autoput, saopštila je policija, prenosi Si-En-En (CNN).

Državna policija Ilinoisa navela je da je 37 ljudi starosti od dve do 80 godina hospitalizovano sa povredama u rasponu od lakših do opasnih po život.

