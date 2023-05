Učenici srednje škole "Vestfild" u Springu, gradiću koji se nalazi 30 kilometara severno od Hjustona, oborili su pomoćnicu direktora na pod dok je pokušavala da prekine tuču. Brutalno premlaćivanje, koje se dogodilo u četvrtak u školskom centru za deveti razred, koji pohađaju đaci od 15 i 16 godina, zabeleženo je i kamerama.

Otac pretučene žene rekao je da zamenica direktorka pati od strašnih bolova u glavi i da joj je nakon incidenta potreban skener. Drugi članovi školskog osoblja su rekli da se ne osećaju bezbedno na poslu i da bi "roditelji bili uznemireni" kad bi tačno znali koliko je unutrašnjost škole nebezbedna.

Jedan nastavnica je za Click 2 Houston opisala je nasilje u školi.

- Troje ili četvoro dece je skočilo na nju. Samo su je oborili i počeli da je udaraju i čupaju za kosu. Ona voli tu decu. To je najbolja osoba i najbolji administrator koga imamo u srednjoj školi Vestfild. To mi je slomilo srce. To me tera da plačem - rekla je učiteljica koja je tražila da ne bude imenovana zbog straha od odmazde.

WOW. Very disturbing. Students were fighting — teacher tried to break it up, then the teacher was assaulted.



She had a seizure and is in the hospital.



Westfield High School#breaking #news #breakingnews



pic.twitter.com/kNfTqsI3sq