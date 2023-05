MLADIĆ HTEO DA PROSLAVI RAZVOD I SLOMIO KIČMU: Želeo da se veseli i da isproba nešto novo, ali sve KRENULO PO ZLU (FOTO)

Nesrećni Rafael dos Santos Tosta (22) slomio je vrat i lumbalni deo kičme prilikom skoka u napuštenom kamenolomu u Brazilu. Mladić se nalazi na intenzivnoj terapiji od pada 11. februara.

Rafael je otišao u napušteni kamenolom kako bi proslavio svoj razvod. Aktivnost, koja je slična skakanju bandžijem, sastoji se od slobodnog pada pre nego što telo postane takozvano ljudsko klatno koje se ljulja u ogromnom luku.

- Uvek sam bio veoma smirena osoba, ali stvari su se nedavno promenile. Posle razvoda želeo sam da uživam u životu na sve moguće načine. Radio sam mnogo ludih stvari. Uopšte nisam cenio svoj život - rekao je mladić koji je nekim čudom preživeo pad.

Rafael je otišao da se ljulja na mostu sa rođakom i prijateljem tri dana pre svog 22. rođendana. Kad je konopac pukao uronio je u lagunu na dnu kamenoloma. Slomio je vrat i lumbalni deo kičme i zadobio druge povrede.

- Počinjete da vidite život iz drugog ugla i da budete zahvalni na svemu. Nije da me ranije nije bilo briga, ali nisam na to gledao iz ove perspektive. Moj život nikada neće biti isti. Ne želim da budem Rafael kakav sam bio pre. Moram da budem zahvalan što sam živ što je već velika stvar - rekao je mladić lokalnim medijima.

