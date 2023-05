DETALJI DRAME U AMERICI! U TRŽNOM CENTRU UBIJENO OSAM, A RANJENO SEDAM OSOBA! Među žrtvama i deca: Slomilo me je kada sam to video!

U Teksasu u tržnom centru u pucnjavi je ubijeno osam osoba, među žrtvama se nalaze i deca.

U tržnom centru severno od Dalasa u Teksasu ubijeno je osam ljudi, saopštile su službe za vanredne situacije. Kako se navodi, neke žrtve su i deca.

Prema poslednjim informacijama, najmanje sedam osoba je ranjeno, a tri su teško povređene. Stotine ljudi je evakuisano iz tržnog centra u gradu Alen. Očevici su opisali da je napadač neselektivno pucao na prolaznike. Policija je saopštila da je pucala u napadača i da ga je usmrtila. Kako je navedeno, napadač je verovatno delovao sam.

Dash cam footage shows the Allen, Texas shooter as he exits his car and starts shooting. The shooter is dead as well as many others, including children pic.twitter.com/fElCHO2XUo — • ᗰISᑕᕼIᗴᖴ ™ • (@4Mischief) 07. мај 2023.

Another day in America. Active shooter situation in Allen Outlet Mall in Allen, TX. Video from a shopper who was evacuated at scene #activeshooter #GunViolence #Texas #massshooting #AllenPremiumOutletsMall pic.twitter.com/xcPnKlPu0k — Gowa Borzigin 🇺🇦 #StandWithUkraine (@GowaBorzigin) 06. мај 2023.

Sedam osoba, uključujući i napadača, su na licu mesta proglašeni mrtvim. Dve osobe su kasnije preminule u bolnici, kako je saopštio šef vatrogasne službe Alena Džonatan Bojd. Starost žrtava kreće se od 5 do 51 godine, rekao je portparol bolnice.

Neki svedoci su opisali da je napadač bio obučen u crno i da je nosio borbenu opremu. "Čuo sam oko 10 pucnja, zatim još deset do petnaest, video sam momka obučenog u crno, u prsluku, koji puca na ljude“, rekao je jedan svedok. Drugi očevidac je rekao je novinskoj agenciji AP da je čuo pucnje kroz slušalice dok je kupovao u prodavnici, piše BBC.

Kada je ljudima bilo dozvoljeno da napuste tržni centar, opisao je da je video tela napolju. "Molim se da to nisu bila deca, ali je izgledalo kao da jesu deca. Slomilo me je kada sam to video", rekao je. U SAD je do sada ove godine bilo najmanje 198 masovnih pucnjava u kojima je četiri ili više ljudi ubijeno ili ranjeno.

