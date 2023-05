TEŠKA NESREĆA U RUSIJI! Ringišpil se polomio u sred vožnje: Povređeno 20, od toga dvanaestoro dece (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Nesreća na ringišpilu desila se u subotu 6. maja u parku „Orenpark“, kada se tokom vožnje konstrukcija bukvalno prepolovila.

Prema poslednjim podacima, povređeno je 20 osoba, među kojima i deca, od kojih je 15 hospitalizovano. Iz kabineta gradonačelnika je saopšteno da je do pada vrteške došlo zbog kvara na mehanizmu.

"Prema operativnim podacima, od posledica incidenta u Orenparku povređeno je 20 osoba, među kojima 12 dece, osam osoba je upućeno na ambulantno lečenje. U bolnicama u Orenburgu je hospitalizovano 12 osoba, među kojima šestoro dece. Svi pacijenti su pregledani", navodi se u saopštenju. izveštaj kaže..

Pojašnjava se da se jedna žena sa višestrukim povredama u kritičnom stanju nalazi na odeljenju intenzivne nege.

