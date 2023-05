Nakon navoda da je Ukrajina krenula u kontraofanzivu OGLASILA SE MOSKVA: Linija fronta nigde nije probijena!

- Navodi koje pojedini kanali na Telegramu prenose ne odgovaraju stvarnosti - navode iz ministarstva.

Napomenuli su da je situacija na svim sektorima fronta pod kontrolom.

- Aktivnost ukrajinskih snaga nije primećena u pravcu Кupjanska. Tokom dana sprečene su aktivnosti tri grupe ukrajinskih diverzanata. Na pravcu Кrasnolimanskog grupacija trupa "Centar" odbila je dva napada taktičkih grupa Oružanih snaga Ukrajine kod Кremene i Crvenog Dibrova - navode iz ministarstva.

Dodaje se da su danas u donjeckom pravcu ukrajinske trupe tri puta bezuspešno pokušale da izvrše izviđanje.

- Ruske jedinice su uspele da odbiju osam neprijateljskih napada na svoje položaje. Jurišni odredi su istovremeno nastavili da napreduju zapadno od Artemovska (ruski naziv za Bahmut) uz podršku avijacije i artiljerije. Istovremeno borci grupe trupa "Jug" aktivno preduzimaju akcije da blokiraju Avdijevku i oslobode Marinku - dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo je pojasnilo da ruske trupe uz podršku avijacije i artiljerije odbijaju napad ukrajinske jedinice u pravcu Maloilijnovke gde Ukrajina navodno trpi značajne gubitke.

- Aktivne operacije se takođe ne izvode u pravcu Zaporožja i Hersona - naglasili su iz ministarstva.

The Ukrainian Army has launched a local counteroffensive in Bakhmut.



The Ukrainian forces have broken through in the direction of Berkhovka & Yagodnoye.



They are also pushing toward Soledad & have retaken the Industrial College in S-W Bakhmut



