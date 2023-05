DO OSVAJANJA BAHMUTA OSTALO JOŠ 750 METARA: Zaraćene strane daju oprečne informacije oko borbi u istočnoj Ukrajini u Artjomovsku

Sa fronta u istoč­noj Ukrajini dve zaraćene strane saopštavaju iz dana u dan oprečne vesti.

Deo medija je objavio kako se Rusi povlače iz Bah­muta. Na drugoj strani, Rusi su objavili snimke gde "vagnerovci", vojni­ci privatne ruske vojne kompanije, pokazu­ju kako osvajaju zgradu po zgra­du u Bahmutu, odnosno Ar­tjomovsku, i da im je preostalo da osvoje manje od kilometra, tačnije oko 750 metara. U Moskvi kažu da će sigurno usko­ro zauzeti celi Artjo­movsk, a zatim udaljiti ukrajinske jedinice od Avdejevke, kako ne bi mo­gli da gađaju Donjeck.

Rusi tvrde da uglavnom osvajaju novi prostor no­ću, kako bi izbegli ukra­jinsku artiljerijsku va­tru. Ukrajinci sve više koriste dronove, pa je i artiljerija sve ubitač­nija.

Osnivač ruske vojne privatne kompanije "Vag­ner" Jevgenij Prigožin tvrdi da, uprkos obeća­njima, do sada još nije dobio svu obećanu mu­niciju koja je protrebna njegovim jedinicama. Još 7. maja su Prigožinu u Rostovu na Donu obećali sve što treba za uspešno ratovanje. "Vagnerovci­ma" je poručeno da će se, ako napuste pozicije u Bahmutu, to smatrati iz­dajom domovine.

Prigožin tvrdi da je do 9. maja dobio samo 10 odsto obećanog. On optu­žuje one koji nedovoljno šalju na front munici­je da će biti krivci ako se tamo u Bahmutu front raspadne. "Vagnerovci­ma" je obećano da će ge­neral Surovikin koordi­nisati dostavu municije i oružja i da neće više biti problema.

- Moji vojnici sigurno neće napustiti položaje sve dok imaju narednih dana municije. Vojni­ci ne treba da ginu zbog gluposti koje prave ruko­vodioci. Ljudima koji ne šalju na vreme municiju treba da se bavi kontra­obaveštajna služba - ka­zao je srdito Prigožin koji objašnjava da je bio prisiljen da preko no­vinara informiše jav­nost, jer mu na pisma ne odgovaraju, telefonsku slušalicu ne podižu, a zbog toga na frontu ginu ljudi.

Ministar odbrane Sergej Šojgu nije komen­tarisao kritike Prigo­žina. Osnivač "Vagnera" je počeo da iritira gene­rale kad je počeo da iz­javljuje da su njegovi voj­nici blistavo ratovali i pobeđivali u Siriji. Nesporno je da su jedini­ce "Vagnera" na najtežim delovima fronta i da svi priznaju da se junač­ki bore.

Nedavna izjava ko­mandanta ukrajinskih kopnenih snaga generala Aleksandra Sirskog da su kod Bahmuta potisnu­li ruske snage oko dva kilometra bila je povod da predsednik Vladimir Zelenski optimistički kaže: "Osvojićemo sve te­ritorije Ukrajine i ne­ćemo ostaviti niti jedan komad svoje zemlje nepri­jatelju".

Da Ukrajinci nisu po­vratili izgubljene delo­ve grada Bahmuta naknad­no su "pojasnili" i neki američki i nemački me­diji koji su najavili potpuno povlačenje ukra­jinskih vojnika iz tog grada. Generala Sirskog indirektno je demanto­vao američki Institut za proučavanje rata koji je ocenio akciju ukra­jinskih snaga kao "manji protivnapad".

Ruski vojni analitiča­ri tvrde da je Kijev za na­pad na bokove bahmutskog rejona upotrebio brigadu "Rubež" koja je u sastavu Nacionalne garde Ukra­jine. Na vojne transpor­tere ukrajinske snage su stavile bele krstove ka­kve su u Drugom svetskom ratu imali na svojim tenkovima Nemci.

Putinov portparol Dmitrij Peskov je kazao da je operacija teška, da je deo planiranih zada­taka ostvaren, ali da će se nastaviti. Osvojene su teritorije, uništen je značajan deo ukrajinske vojne mašine i specijal­na operacija će se nasta­viti.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je pot­pisao ukaz o pozivanju rezervista na vojnu obu­ku koja se, inače, održa­va jednom godišnje, a na njima se dva meseca ob­navljaju znanja na vojnim poligonima. Bivši pot­predsednik ruske vlade i rukovodilac "Rosko­smosa" Dmitrij Rogozin, koji je sada sve vreme u Donbasu, smatra da bi trebalo proglasiti novu mobilizaciju ili okupi­ti veći broj dobrovoljaca kako bi se povećao broj ruskih vojnika na rati­štu u Ukrajini.

Zalužni je živ

U KIJEVU su demantovali glasine da je komandant ukrajinske vojske general Valerij Zalužni poginuo ili da je ranjen. Te priče su se raširile posle informacije da je iz Kijeva stiglo pismo da Zalužni neće prisustvo­vati sastanku na­čelnika general­štabova članica NATO uz obrazlože­nje da je situacija na frontu složena. Zamenica ministra odbrane Ana Maljar je rekla da je on živ i zdrav i da takve glasine šire oni koji hoće da demorališu ukrajinsku armiju.

Moskvu ciljali sa 100 dronova!

RUSKI penzionisani general-major avijacije Sergej Lipovoj, sada pred­sednik organizacije "Oficiri Rusije", izjavio je da su tokom praznika 9. maja Moskvu pokušali da napadnu sa oko 100 različitih bespilotnih letelica. Na sreću, niti jedan od tih pokušaja nije bio uspešan. Bili su to lakši dronovi, jer oni veći ne mogu da se primaknu Moskvi, pošto se vide na radarima.

Kijevu iz Velike Britanije stižu rakete dugog dometa

BRITANSKI ministar odbrane Ben Volas potvrdio je da je London poslao Ukrajini više krsta­rećih raketa dugog dometa "storm še­dou". On je naveo da je Britanija done­la odluku o slanju raketa pošto je Rusija nastavila da gađa civilne objekte.

- Donacija ovih raketnih sistema daje Ukrajini najbolju šansu da se odbrani od ruske brutalnosti - po­ručio je Volas.

On je, međutim, upozorio da bri­tanske rakete "nisu u istoj ligi" kao ruski raketni sistemi, pri čemu poje­dini ruski sistemi imaju znatno veći domet.

Britanske vlasti su, navodno, dobile uveravanja iz Kijeva da će rakete biti korišćene samo protiv ciljeva "na suverenoj teritoriji Ukrajine".

Rusija je ranije poslala notu zemljama NATO-a zbog isporuke n a o r u ž a nj a Ukrajini. Ru­ski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ista­kao je da će svaki teret koji sa­drži oružje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju.

Autor: