TEŠKO BOLESNOG MUŽA DRŽALA KAO PSA I TROŠILA NJEGOV NOVAC - Ušla u vezu sa njegovim negovateljem, oboje osuđeni za ropstvo (FOTO)

Sara (49) i njen ljubavnik Džordž Veb (50) su danas proglašeni krivim za držanje osobe u statusu roba, u prvom predmetu te vrste koji je pokrenut u Britaniji.

Sara i Džordž su živeli sa Tomom u njegovoj kući u Čičesteru, u Zapadnom Saseksu. Nesrećnog 40-godišnjaka koristili su bukvalno kao kravu muzaru, trošeći novac na svoje potrebe, ostavljajući ga samog dok su vikendom odlazili da gledaju koncerte ili utakmice Mančester junajteda.

Današnja presuda označila je kraja nekoliko mučnih godina za Tomovu porodicu, otkako ga je sestra pronašla kako leži u prljavštini.

Veb je proglašen krivim za zlostavljanje, dok je Sara Somerset-Hau za pomaganje i podržavanje. Veb je takođe proglašen krivim za napad koji je prouzrokovao stvarne telesne povrede nakon incidenta u kojem je udario Toma cipelom.

