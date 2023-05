NAMAMILA TINEJDŽERA U SMRT, PA UBIJENA I ZAKOPANA U ŠUMI: Pronađena devojka koja je britanskog dečaka povezala sa narko-dilerom (FOTO)

Porodica žene identifikovala je njeno telo na mestu događaja po protezama na zubima i nakitu koji je nosila.

Policija je saopštila da je ubijena tinejdžerka zapravo namamila Vorameta pravo u smrt, posle čega je izgleda, i sama ubijena.

Voamet Ben Taota (16), tinedjžer koji ima britansko i tajlandsko državljanstvo, je surovo pretučen na smrt prošle subote, 6. maja, nakon što se sastao sa dilerom droge Čaivatom Bungarinom (44), u blizini njegove kuće u severnoj provinciji Lampang.

Šesnaestogodišnjaka je tamo namamila devojka kojoj je nadimak Ping Pong koja je poznavala 44-godišnjeg osuđenika.

Par je poslednji put viđen kako se zajedno voze u subotu uveče na Benovom motoru.

Ubica, koji je poznat i kao Vat, priznao je da je ubio Bena, zbog svađe oko droge, ali je u početku tvrdio da ne zna ništa o devojci.

What happened with Suraphltchaya Khamsa? 16-year-old Suraphltchaya Khamsa was found buried in a shallow grave in the forest about three kilometers from where her lover, 16-year-old Woramet Ben Taota, was discovered on May 7. https://t.co/Lx64pIQOto pic.twitter.com/WEucPmZbkF

On je takođe rekao policiji da su Ben i devojka navodno bili uključeni u njegovo dilovanje..

Navodno će se suočiti sa smrtnom kaznom ako bude proglašen krivim za bilo koju od navodnih optužbi.

Komandant policije provincije Lampang Mongkol Sampavapol rekao je:

„Osumnjičeni, koji je priznao da je ubio dečaka, poriče da je ubio devojčicu. Kaže da ju je neko drugi napao i zakopao njeno telo u šumi. Sumnjamo da je osumnjičeni odgovoran za oba ubistva, međutim policija će takođe nastaviti da istražuje smrt kako bi videla da li je još neko bio umešan. Telo žrtve se sada šalje u bolnicu na obdukciju kako bi se utvrdili znaci silovanja ili seksualnog napada jer osumnjičeni ima istoriju ovih zločina. Na njenom licu su bili tragovi modrica i veruje se da je udarana tvrdim predmetom sve dok nije umrla".

Bunkarin je posle hapšenja priznao da je ubio tinejdžera nakon što je izbila svađa. Veoma naljutio i prebio dečaka na smrt komadom drveta jer je verovao da mu je Ben ukrao drogu za sebe i svoje devojke.

Policija je pokrenula potragu za Pong. Njena porodica je verovala da je živa, ali da je zadržana protiv njene volje.

Njen očajni deda, 60-godišnji farmer Čarun Anaeua rekao je ranije ove nedelje za Mail Online:

Suraphltchaya Khamsa, 15, had become associated with a 44-year-old convict charged with the murder of Ben Taota, 16. She had been missing since the two teenagers were last seen riding off on a motorbike last Saturday. https://t.co/zE6mG9MavM