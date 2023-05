ERDOGAN PRED IZBORE TVRDI: Bajden dao naređenje da me svrgnu

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da je predsednik SAD Džozef Bajden, kako je rekao, ''naredio da Erdogan bude svrgnut'' na sutrašnjim predsedničkim izborima u Turskoj.

''Bajden je dao naređenje da se Erdogan svrgne, ja to znam. Svi moji ljudi to znaju. Ako je to slučaj, sutra će glasački listići dati odgovor i Bajdenu'', rekao je Erdogan, komentarišući Bajdenovu izjavu iz vremena predsedničke kampanje u SAD 2020, kada je istakao da Vašington treba da ohrabri Erdoganove protivnike da ga pobede na izborima, preneo je Rojters.

Portparol američkog Stejt departmenta rekao je da je Turska dugogodišnji saveznik SAD i da će Vašington pažljivo pratiti izbore, i dodao da ''SAD neće zauzeti stranu na izborima''.

Erdogan je ocenio da opozicija u Turskoj prima naređenja od Zapada, i da će se ''povinovati željama zapadnih nacija ako budu izabrani''.

U Turskoj se sutra održavaju predsednički i parlamentarni izbori, koji predstavljaju najveći izazov za 20-godišnju vladavinu aktelnog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, navodi Rojters.

Birači će novog predsednika birati između Erdogana, koji traži reizbor, glavnog opozicionog kandidata Kemala Kiličdaroglua, kome predizborne ankete daju blagu prednost i Sinana Ogana, prenela je Anadolija.

Muharem Indže, još jedan predsednički kandidat, povukao se iz trke u četvrtak.

Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da se Erdogan suočava sa najvećim izazovom tokom svoje karijere i da Kiličdaroglu vodi u predizbornim anketama, preneo je Rojters.